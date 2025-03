Biccy.it - Messaggio per Zeudi lanciato in giardino, interviene il GF: “Dentro!”

Tommaso Franchi poche ore fa ha mandato un aereo a MariaVittoria Minghetti e sopra lo striscione c’era scritto: “Sei il mio 1/4 d’ora, Tommy“. Proprio mentre l’aereo stava sorvolando la casa del Grande Fratello, nelè arrivata una palla da calcio con unparticolare per una delle gieffine.IlperDi Palma, il Grande Fratello.Qualcuno hala palla e Shaila Gatta è stata la prima a raccoglierla, ma non ha capito bene la frase scritta e all’inizio ha pensato fosse unper MariaVittoria: “Oddio Mavi hanno buttato una cosa per te! “Valentina ti amo”? “Valentina ti amo”? Ma è per te, per chi vuoi che sia? C’è scritto “ti amo ho delle cose da dirti”. Questa Ili forse è Ilaria che te lo manda. Ma come fanno a tirare le cose? Ragazzi come avranno fatto?”.