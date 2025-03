Napolipiu.com - Meret pronto al rinnovo con il Napoli. Anguissa, invece, resta in bilico

Leggi su Napolipiu.com

alcon ilin">Il traguardo si avvicina e la firma sembra ormai questione di giorni. Alexè vicinissimo a prolungare il suo contratto con il. Come riportato da Pasquale Tina su Repubblica, il portiere friulano, che oggi compie 28 anni, èa dire sì a un biennale secco fino al 2027.Il nuovo accordo sarà ufficializzato dopo l’incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e il procuratore del giocatore, Federico Pastorello. Un summit decisivo per definire ogni dettaglio. «Qui sto bene e non dovrebbero esserci problemi», aveva già anticipatodopo la sfida con la Fiorentina al Maradona.L’intesa sembrava già raggiunta a dicembre, ma era saltata a causa di divergenze sui premi. Da allora, le parti hanno continuato a dialogare fino a trovare un punto d’incontro, sostenute anche dalla volontà del giocatore, che – scrive Tina – «non ha mai voluto prendere in considerazione altre destinazioni».