Meret l’annuncio che non lascia dubbi | perché è la soluzione migliore per tutti

Alexnonproprio: eccoè laperche nonè laper(Foto: LaPresse) – serieanews.comSei stagioni con la maglia del Napoli cucita addosso, le prime solo da comprimario, colpa di qualche infortunio di troppo e l’arrivo di Ospina. Il riferimento è naturalmente Alex, classe ’97, è arrivato in riva al Golfo con le stimmate del campione. Dalla Spal – via Udine – a Napoli, in una piazza esigente che storicamente ha avuto grandi numeri 1.Appena 22 anni,ha sempre preferito far parlare il lavoro. Bravissimo tra i pali, quasi insuperabile, quella piccola pecca nelle uscite che gli ha provocato più di qualche critica nel corso degli anni. Alex però è stato il portiere dello storico terzo scudetto.