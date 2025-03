Quotidiano.net - Mercedes CLA spalanca le porte verso il futuro

CLA si rinnova in toto, segnando una svolta cruciale nella storia dell’icona della Stella. La terza serie della coupé quattrointroduce significative innovazioni e sarà un riferimento per design e tecnologie delle future compatte e medie del Marchio. Al lancio, la vettura sarà disponibile in due versioni completamente elettriche: la 250, con un motore posteriore da 272 CV e 335 Nm di coppia, che promette un’autonomia di 792 km, e la 350, dotata di doppio motore integrale da 354 CV e 515 Nm di coppia, con 771 km di raggio. Entrambe sfruttano un impianto elettrico a 800 volt, che permette ricariche ultrarapide fino a 320 kW, consentendo di recuperare 300 km di autonomia in soli dieci minuti. Inizialmente è prevista una batteria da 85 kWh al nichel-manganese-cobalto, a cui si affiancherà entro la fine dell’anno una batteria da 58 kWh al litio-ferro-fosfato.