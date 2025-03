Ilrestodelcarlino.it - "Meglio un libro di una pistola":. Geolier in live

Rap e dialetto, l’America e Napoli. Mondi apparentemente lontanissimi, i cui linguaggi musicali, dal dopoguerra in poi, si sono profondamente intrecciati, mescolando radici e blues, tradizioni e il calore sensuale del funk. Sino alla world music di Enzo Avitabile, all’hip hop politico dei primi Anni ’90 dei 99 Posse, e alle rime di, nome d’arte di Emanuele Palumbo, che il grande pubblico ha conosciuto con la partecipazione a Sanremo 2024 e che da molti anni, grazie alla sua costante presenza sulla rete, era già amatissimo dai più giovani. Sarà una celebrazione delle sue rime che parlano, a volte anche in maniera molto cruda, il linguaggio della strada, il concerto in programma martedì 25 (ore 21) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove l’artista campano porterà il suo repertorio e la sua capacità di improvvisare successioni di parole, che viene dalla frequentazione della scena del cosiddetto freestyle.