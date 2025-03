Lapresse.it - Medioriente: Katz, a ospedale Nasser ucciso nuovo premier Gaza

Leggi su Lapresse.it

Milano, 23 mar. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israelconferma che l’esercito (Idf) ha “eliminato con successo” l’alto funzionario di Hamas Ismail Barhoum nell’attacco che ha colpito l’a Khan Younis, nel sud della Striscia diha elogiato l’Idf e lo Shin Bet per l’attacco a Barhoum, che secondo lui era “ilprimo ministro di Hamas a, sostituto di Issam Daalis, il precedente primo ministro eliminato qualche giorno fa”. Lo riporta il Times of Israel.ha aggiunto che l’offensiva in corso contro Hamas si sta “espandendo” e ha “giurato” che Israele continuerà i suoi attacchi finché gli ostaggi non saranno rilasciati.