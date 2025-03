Spazionapoli.it - McTominay e Gilmour, delusione pazzesca con la Scozia: è accaduto stasera

Napoli,percon la, è accaduto stasera nel playout della Nations League contro la Grecia.Sono scesi in campo con laScotte Billyper affrontare la Grecia nella gara di ritorno per i playout di Nations Lague. Dopo la vittoria per 1-0 dell’andata in trasferta grazie al rigore segnato proprio da Scott, gli scozzesi erano chiamati a proteggere il risultato nella partita di ritorno in casa per mantenere così il loro posto nella Lega A di Nations League. La gara è invece finita con una-Grecia,profonda perCrolla lanel ritorno dei playout di Lega A della Nations League. Stasera, contro la Grecia, gli uomini di Clarke si sono fatti rimontare dalla Nazionale di Jovanovic vanificando la vittoria ottenuta nel match di andata.