McLaren domina il Gran Premio della Cina. Squalificati i piloti della Ferrari Leclerc e Hamilton

AGI - Laanche il secondonuova stagione di Formula 1: ina vincere è stato Oscar Piastri, partito dalla pole, che ha preceduto il compagno di scuderia Lando Norris che si era imposto in Australia. Isti Charlese Lewis Hamilton sono statidaldiper irregolarità nel peso nelladel monegasco, e irregolarità nell'altezza del fondo nella SF25 del britannico. Zero punti quindi pere Hamilton con la classifica che si stravolge completamente. Prime quattro posizioni intatte, Esteban Ocon (Haas) sale in quinta posizione, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in sesta, Alexander Albon (Williams) in settima, Oliver Bearman (Haas) in ottava, Lance Stroll (Aston Martin) in nona e Carlos Sainz (Williams) in decima.