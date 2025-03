Quotidiano.net - Mazda CX-60. Curve perfette e un super Diesel

Leggi su Quotidiano.net

C’è un’aspirazione all’assoluto nei tecnici del marchio. Una voglia dichiarata di costruire auto, disegnate sulla struttura del guidatore, come fosse un cavaliere in sella al suo cavallo. Quest’ idea di perfezione ispira anche tutto il processo di rinnovamento della gamma e tiene conto delle segnalazioni dei clienti, dei rilievi fatti da chi abitualmente guida una. Ecco perché il restyling della CX-60, il crossover di grandi dimensioni secondo soltanto all’ammiraglia CX-80, non è pura operazione di marketing ma un nuovo passo nel cammino verso le migliori soluzioni. Con 61.000 unità vendute dal 2021, CX-60 si evolve proprio nel segno dell’ammiraglia che ha inaugurato una nuova piattaforma disegnata da zero per vendere auto ‘universali’ in 140 Paesi diversi. La silhouette esterna del grande crossover da 4,74 metri è quasi immutata con la potente calandra a sottolineare il solido design, ingentilito dai fianchi scavati e dai riflessi cangianti alla luce del sole.