Oasport.it - Mattia Furlani vince i Mondiali indoor: “È l’oro che sognavo, ma ci sono ancora tante tappe da fare”

realizza una grande impresa sulla pedana di Nanchino ela medaglia d’oro nel salto in lungo ai Campionati2025 di atletica. Il ventenne azzurro, bronzo olimpico in carica, ha migliorato dunque il secondo posto di un anno fa a Glasgow imponendosi per un solo centimetro sul giamaicano Wayne Pinnock e conquistando il primo titolo internazionale di peso della carriera a livello assoluto.“Èche ho sognato e desiderato. Dopo gli Europeirimasto concentrato, ci ho creduto fino alla fine di poter competere tra i migliori al mondo. Ciriuscito e per me è incredibile! Ho vinto di un centimetro, ma questo è lo sport.più che contento di aver fatto un’ottima gara, anche se c’è da lavorare dal punto di vista tecnico e si puòmeglio, devo avere più sicurezza nella rincorsa“, dichiara il fresco vice-campione d’Europa al coperto.