Notizieaudaci.it - Mattia Furlani, capolavORO mondiale nel lungo a Nanchino: ‘L’ho sempre sognato’

I campionati mondiali indoor di atletica si chiudono col bottoI campionati del mondo indoor di atletica disi chiudono con la medaglia d’oro di. Prestazione superlativa dell’azzurro nel salto in, dopo l’argento europeo di due settimane fa. È il primo italiano dia conquistare l’oronelmaschile, dopo i tre titoli di Fiona May al femminile: decisiva la nuova rincorsa e l’8.30 finale che ha regalato un sogno all’azzurro, secondo il giamaicano Wayne Pinnock (8.29), terzo l’australiano Liam Adcock (8.28). Furlan vince per un centimetro: ‘Devo migliorare nella rincorsa’“È l’oro che ho sognato e desiderato. Dopo gli Europei indoor sono rimasto concentrato, ci ho creduto fino alla fine di poter competere tra i migliori al mondo. Ci sono riuscito e per me è incredibile.