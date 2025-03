Lapresse.it - Mattia Furlani campione del mondo di salto in lungo indoor

Un fantasticoè il nuovodeldiin. Ai Mondiali di Nanchino, in Cina, il giovane saltatore azzurro ha vinto la medaglia d’oro con un balzo di 8.30 metri al secondo tentativo. Medaglia d’argento per il giamaicano Wayne Pinnock con 8.29 m, ad un solo centimetro dall’azzurro. Bronzo per l’australiano Liam Adcock con 8.28 m.Da segnalare il quinto posto delolimpico il greco Miltiadis Tentoglou con 8.14 m.