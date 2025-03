Ilfattoquotidiano.it - Matteo Pessina: “Subirò un’operazione, la mia stagione finisce qui. Sto imparando a conoscermi meglio”

“Come reagisce la nostra mente quando ci troviamo davanti a situazioni nuove, inaspettate e, soprattutto, che ci feriscono? Negli ultimi mesi ho dovuto vivere anch’io alcune esperienze per la prima volta. Non avevo mai subito un infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi per così tanto tempo. Il desiderio di rientrare ha fatto i conti, negli ultimi giorni, con la realtà e la razionalità: nei prossimi giornichirurgica che concluderà qui la mia“. Con queste parole, centrocampista e capitano del Monza, annuncia sui propri account social la chiusura anticipata dalla suaa causa di problemi fisici.“È stata una decisione difficile ma necessaria, presa in accordo con il club e lo staff medico. Questo stop coincide con unache, fino ad ora, ci vede ultimi in classifica.