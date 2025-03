Ilrestodelcarlino.it - Matelica cade in trasferta a Udine e scivola al terzo posto in classifica

DELSER 81 THUNDER71 DELSER : Bovenzi 18, Penna, Sasso 5, Bacchini 4, Gianolla 23, Cancelli 9, Agostini, Casella, Gregori 22. All. Riga. HALLEY THUNDER: Patanè, Celani 11, Gramaccioni 16, Gonzalez 8, Zamparini, Poggio 17, Bonvecchio 12, Andreanelli, Sanchez 7, Catarozzo. All. Sorgentone. Arbitri: Licari di Marsala e Rubera di Bagheria. Parziali: 18-25, 24-13, 22-9, 17-24. Dopo quello con Mantova,(priva di Alessia Cabrini) ha perso anche lo scontro diretto con. In gioco c’era il secondonel girone: una posta in palio importante, ma la Halley Thunder ha dovuto fare i conti con la buona prestazione delle padrone di casa e con una serie di black out che hanno finito per compromettere la sua prova. Dopo un ottimo primo quarto, chiuso a +7, la squadra di Sorgentone ha subito il ritorno di, che ha registrato la difesa e ha preso il largo con le "bombe" di Gregori e Gianolla.