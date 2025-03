Uominiedonnenews.it - Massimo D’Alema, Pensioni D’Oro: Ecco Quanto Prende Al Mese!

Leggi su Uominiedonnenews.it

percepisce un vitalizio di tutto rispetto: un privilegio o un diritto? Scopri tutti i dettagli sulla sua pensionee il dibattito che infiamma l’Italia.è una figura centrale della politica italiana, con un passato da Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri. Dopo decenni trascorsi nelle istituzioni, oggi gode di una pensione che molti considerano privilegiata, alimentando dibattiti e polemiche. In un contesto economico difficile, con milioni di cittadini costretti a lavorare più a lungo persempre più esigue, i vitalizi dei politici restano un tema scottante. Ma qual è l’entità dell’assegno che percepisce? E in che misura è diverso dalledei lavoratori comuni?Un vitalizio da migliaia di euro alAttualmente,incassa circa 6000 euro aldi pensione, cifra derivante dagli anni trascorsi in Parlamento e dalle norme previdenziali riservate agli ex parlamentari.