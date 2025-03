Calciomercato.it - Marotta accontenta Inzaghi: super scambio con il Napoli

Inter che mette nel mirino un giocatore degli azzurri, assai gradito all’allenatore: ecco la pedina per un affare che puòre tuttiPrima della pausa per le nazionali, l’inerzia della corsa scudetto ha preso la strada dell’Inter, che è riuscita a piazzare il primo mini-allungo della sua stagione, portandosi a +3 sule a +6 sull’Atalanta. Ma il duello con i partenopei è ancora tutto da scrivere. E’ vero che la squadra di Conte, negli ultimi tempi, ha mostrato un rendimento claudicante, ma con nove giornate di campionato davanti tutto può ancora succedere.con il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Inevitabile, comunque, considerare in questo momento i campioni d’Italia come i logici favoriti per il titolo. La difficoltà, per i nerazzurri, sarà gestire un calendario fittissimo di impegni, in un mese di aprile che vedrà scendere in campo la squadra diuna volta ogni tre giorni tra il campionato, le semifinali di Coppa Italia con il Milan e i quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco.