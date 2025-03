Thesocialpost.it - Marito e moglie investiti, tragedia dopo la cena: lui muore sul colpo, lei in fin di vita

Passo di Riva di Dueville (Vicenza) – Una serata romantica si è trasformata inper una coppia di anziani,da un’auto mentre attraversavano la strada. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, 22 marzo, lungo la provinciale ‘248’ Marosticana, già nota per altri episodi mortali negli ultimi mesi.L’incidente e i soccorsiSecondo una prima ricostruzione, i coniugi stavano attraversando la carreggiata per raggiungere la loro auto, quando una macchina in transito li ha travolti. L’impatto è stato fatale per il, 75 anni, morto sula causa delle gravi ferite riportate. La, 72enne, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Il conducente del veicolo si è fermato subitol’incidente e ha prestato i primi soccorsi.