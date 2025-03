Panorama.it - Margiela ridefinisce il concetto di stile con le collaborazioni con Gentle Monster e Louboutin

Letra brand di moda da diversi anni rappresentano una strategia di marketing vincente e che spesso porta alla creazione di veri e propri “oggetti del desiderio”. La commistione tra estetiche identitarie di brand diversi così come l’artigianalità e il saper fare degli stessi solitamente dà vita a prodotti nuovi, unici e originali e destinati a diventare iconici, come nel caso di Louis Vuitton e l’artista giapponese Murakami, le varie capsule collection create negli anni dai grossi gruppi del fast fashion come H&M, Zara e Uniqlo, letra grandi nomi del lusso come Fendace (Fendi e Versace) o Gucci di Alessandro Michele e Balenciaga di Demna Gvsalia. O le sempre più frequenti personalizzazioni di sneaker, come Adidas e Nike, da parte di brand di moda, artisti o meglio ancora influencer e celebrities.