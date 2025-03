Piperspettacoloitaliano.it - Mare Fuori 5 episodio 7, quando esce: anticipazioni e trama della parte 2

Trepidante attesa per l’uscitaquinta stagione. Il pubblico è pronto a ripartire con l’7 di5, il primo di questa seconda e ultima. Un promo spettacolare, sta già suscitando diverse reazioni. Tutti riuniti in gruppo, come se fosse morto qualcuno. Ma cosa succede ora ? Ecco ledi7 e2 su RaiPlay.Il riassuntoA partire dall’7 in poi, si apriranno diverse dinamiche che coinvolgeranno i personaggi principali. Innanzitutto, Rosa scopre che sua madre è viva e con lei cercherà un incontro davvero emozionante. La guerra è aperta tra Rosa e Carmela contro Donna Wanda, sempre più in difficoltà. Ma può contare sulla fiducia di Simone, che si avvicina sempre più a Rosa.