Ilrestodelcarlino.it - Marchetti compra l’hotel Murex: "Diventerà un ’4 Stelle Superior’"

Gianluca, imprenditore marignanese e titolare della M.T. S.r.l, azienda leader nella progettazione e costruzione di portautensili statici e motorizzati per torni a controllo numerico e nell’esecuzione di lavorazioni meccaniche conto terzi, ha acquistato: l’albergo di prima linea in zona porto a Cattolica, chiuso da alcuni anni. Ed ora è pronto a trasformarlo in un Condhotel di punta per la riviera cattolichina e riminese. Dopo l’approvazione delle nuove norme urbanistiche in consiglio comunale a Cattolica a fine febbraio, l’imprenditore sta infatti per presentare il proprio progetto: "Nei prossimi giorni porteremo un progetto a Palazzo Mancini per la struttura cheun 4Superior – conferma Gianluca– ci sarà posto per 11 appartamenti, di cui 7 piuttosto ampi, e ben 18 camere suite family davvero di altissima qualità, siamo quasi pronti".