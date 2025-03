Ilfoglio.it - Marcello Landi: “A un libraio felice la crisi non fa paura”

Tra Cava de’ Tirreni, provincia di Salerno, e la città di Gorizia intercorrono 589 chilometri in linea d’aria (883 in automobile)., oggi quarantunenne, non esitò a percorrerli inseguendo la passione dei libri, che si declina in varie possibilità tra cui leggerli, scriverli, collezionarli, pubblicarli, non pubblicarli, stamparli e venderli. Quest’ultima attività muove alcuni a catalogare i librai tra i commercianti, ignorando la loro essenziale peculiarità: non vorrebbero né saprebbero vendere altro che libri. È il caso di, il quale dopo aver diretto le Ubik di Gorizia e di Trento diventò responsabile di quella di Bolzano dal 2014 fino al 2023, quando decise di mettersi in proprio resuscitando la storica libreria Cappelli, che aveva chiuso un’avventura avviata nel 1938 nel capoluogo altoatesino.