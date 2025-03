Manifesto di Ventotene Bertinotti | Se fossi stato in aula avrei tirato un libro a Meloni FdI insorge – Il video

Leggi su Open.online

Se fossealla Camera, Faustoavrebbe reagito «tirando un» all’intervento in cui la premier Giorgiaha citato alcuni passaggi deldi. Lo ha detto lo stesso ex leader di Rifondazione comunista durante la trasmissione In altre Parole su La7, sottolineando che «un limite èoltrepassato». A Massimo Gramellini che gli chiedeva come avrebbe reagito in quella situazione,ha risposto: «A trasgressione, trasgressione». E poi ancora: «è abituata a fare un discorso istituzionale in apertura del dibattito e una trasgressione nel finale in cui si propone come leader, neanche di partito ma di fazione. Non sto parlando del mito, di persone, – continua l’ex presidente della Camera riferendosi aldi– situazioni che non possono essere sottoposte a critica.