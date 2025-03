Juventusnews24.com - Mancini Juventus, l’affare è saltato proprio sul più bello! Perché il club ha deciso di virare su Tudor: il vero motivo

di RedazioneNews24sul piùilhadisu: ilsvelato stamattina dai quotidianiEmerge un interessante retroscena riguardante Roberto, l’allenatore che lain un primo momento sembrava aver scelto per ripartire dopo l’esonero di Thiago Motta atteso nelle prossime ore. Le parti sembravano a un passo dall’intesa maè poi naufragato.Ilsta nella scelta delbianconero, che in questa fase non ha intenzione di impegnarsi per il futuro: l’ex ct della Nazionale chiedeva garanzie sulla prossima stagione, così la società bianconera hadisuche si accontenterà di un contratto fino al termine della stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.