Juventusnews24.com - Mancini Juve, non c’è mai stata una trattativa con i bianconeri ma per il futuro… Tutti i retroscena sull’allenatore

di RedazionentusNews24, non c’è maiunacon i: isul nome accostato alla panchinaAlfredo Pedullà ha fatto il punto su X su quello che sarà il nuovo allenatore dellasvelando ie i motivi che non hanno portatoa diventare il nuovo tecnico bianconero.PAROLE – «RobertoMAI, come già raccontato, ha approfondito discorsi contrattuali con lantus. MAI ha aperto, semplicemente perché non c’èunavera. E non c’entrano discorsi legati a dichiarazioni del passato, a reazioni della tifoseria o fantasie del genere.entra in un eventuale casting per in futuro, ma questo è un altro discorso».Leggi suntusnews24.com