Mancini Juve, l'esperto svela il retroscena: ecco perché l'ex Inter non è andato a Torino

di Redazionedi calciomercatoilallenatorenon èa Torino al posto di Thiago Motta, non è decollata alla fine la voce di calciomercato secondo la qualect della Nazionale Italiana avrebbe dovuto prendere il posto dell’esonerato Thiago Motta. Alfredo Pedullà ha fatto il punto su X su quello che sarà il nuovo allenatore della Vecchia Sognorando ie i motivi che non hanno portato alallenatore dell’, puntando invece su Igor Tudor (in arrivo con ogni probabilità domani a Torino). Le parole del– «RobertoMAI, come già raccontato, ha approfondito discorsi contrattuali con lantus. MAI ha aperto, semplicementenon c’è stata una trattativa vera.