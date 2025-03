Internews24.com - Mancini Juve, il retroscena di Moretto sull’ex Inter: «Non c’è mai stata una vera trattativa…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildi: «Non c’è maiunatrattativa.» Le parole dell’uomo mercatoArrivata oggi in casal’ufficialità dell’esonero di Thiago Motta, che sarà sostituito da Igor Tudor, nuovo allenatore dei bianconeri. Nei giorni scorsi si era fatto anche il nome dell’ex, Roberto, per la panchina, ipotesi smentita con queste parole, dall’uomo mercato, Matteo.LE PAROLE- «Non c’è maiunatrattativa per. Si è parlato tanto ma da parte nostra non è stato un tema che abbiamo cavalcato perché sapevamo che laaveva scelta Tudor. Perché è un allenatore di carattere che nel breve soprattutto riesce a dare una scossa all’ambente, necessaria per cambiare marcia. L’agente di Tudor si è mosso nell’ombra e ha condotto in segreto questa trattativa con Giuntoli»Leggi sunews24.