Mancini-Juve è già finita | accordo impossibile scelto il tecnico

Le ultime sulla panchina bianconera: Thiago Motta virtualmente esonerato. Ecco cosa sta succedendosì ono? Per lasarebbe un sì. Ma il nome dell’ex CT azzurro è forse più caldeggiato da Elkann e compagnia cantante che da Giuntoli, il quale avrebbe già una mezza intesa con Pioli per l’anno prossimo.Il problema è che Thiago Motta può/deve saltare subito, con la partita contro il Genoa che potrebbe essere l’ultima in bianconero. A prescindere del risultato. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il club avrebbe già deciso di mandarlo via, ma si aspetta l’inizio di aprile per motivi di bilancio.: 4 mesi di contratto con opzioneIntanto il ‘Mancio’ avrebbe addirittura dato la sua disponibilità a un contratto di soli 4 mesi (in pratica fino al Mondiale per Club), con una opzione rinnovo che scatterebbe in caso di qualificazione alla prossima Champions.