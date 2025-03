Ilgiorno.it - Maltempo nel Lodigiano: incidenti stradali, allagamenti e un incendio per cortocircuito

Lodi – Pioggia a diritto, raffica di interventi per i vigili del fuoco lodigiani. Oltre a essere chiamati per un incidente stradale, i pompieri hanno fronteggiato infiltrazioni d'acqua, l'di un cavo, un ascensore bloccato. Tutto in poche ore. Le intense precipitazioni cadute, tra la sera e la mattina del 22 e del 23 marzo 2025, in provincia di Lodi, hanno provocato diversi problemi. Incidente a Castiglione d’Adda Alle 21.45 paura, invece, per un rovinoso incidente stradale avvenuto a Castiglione d’Adda. Un’auto in viaggio sulla via Emilia strada statale 9 è finita fuori strada, fermandosi in un campo. I pompieri sono arrivati con una autopompa e una autogrù, mentre il soccorso sanitario è intervenuto con l’automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Codogno. È stato soccorso un uomo extracomunitario di 43 anni, poi accompagnato a Cremona per gli accertamenti e le visite necessari.