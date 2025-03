Maltempo, interruzione alla rete telefonica a San Godenzo e Rufina

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Bilancio tranquillizzante dprotezione civile con allerta meteo arancione ancora in corso. Nel corso della nottata si sono verificati modesti cumulati nel territorio del Mugello e, sulla base delle previsioni del bollettino di vigilanza pubblicato, la situazione variabile proseguirà fino al 23 marzo, con miglioramenti meteo generali a partire da mercoledì.Nessuna segnalazione di nuova criticità è stata rappresentata dai comuni. L’analisi è stata confermata dai vigili del fuoco e dCittà Metropolitana che nel corso della notte e della mattinata non hanno ricevuto richieste di intervento.Sono in corso servizi di ripristino dellafissa nei comuni di Sane dicon possibile ripristino dellanel pomeriggio.La situazione delle persone parzialmente isolate e delle persone evacuate rimane invariata così come quella della viabilità.