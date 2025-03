Thesocialpost.it - Maltempo, fiume in piena fa crollare lo storico ponte romano di Castiglia

Talavera de la Reina, inLa Mancia, vive ore di dolore e sgomento per il crollo del suo, provocato dall’ondata discatenata dalla tempesta Martinho. Le intense precipitazioni hanno fatto ingrossare ilTago, causando il cedimento parziale della struttura millenaria.Il sindaco: “Una notte terribile”In un messaggio su X, il sindaco José Julian Gregorio ha comunicato la tragedia: “Questa notte è stata terribile per la storia di Talavera. Il nostrovecchio è appena crollato in parte”. Fortunatamente, grazie al divieto di circolazione imposto in precedenza, non si registrano feriti. “Oggi il mio cuore come sindaco soffre per questa perdita del patrimonio“, ha aggiunto Gregorio, evidenziando l’importanza simbolica delper la comunità.