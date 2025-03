Thesocialpost.it - Maltempo, domenica da incubo: temporali, mareggiate e venti forti. Allerta meteo

La giornata di23 marzo 2025 si preannuncia particolarmente complessa sul fronterologico, con allerte diffuse su diverse regioni italiane. L’arrivo di una perturbazione atlantica, accompagnata da correnti sud-occidentali in quota, porterà precipitazioni sparse e un’intensificazione deimeridionali, con raffiche particolarmentein Puglia e sulle coste ioniche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioniavverse, con un’arancione per rischio idrogeologico nei settori settentrionali della Toscana.Fin dalle prime ore del mattino, si prevedonodaa burrasca in Puglia e sui settori ionici di Calabria e Basilicata, con possibililungo le coste più esposte. Inoltre, è stata emessa un’gialla per Umbria, settori orientali delle Marche, resto della Toscana e alcune aree di Emilia-Romagna e Lazio.