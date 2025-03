Thesocialpost.it - Malè, incidente frontale: gravissimo Carlo Papi. Il papà del ragazzo ucciso dall’orso è in rianimazione

La notizia si è diffusa rapidamente in Val di Sole. «Purtroppo sì, la vittima dell’, ildi Andrea. Non c’è davvero pace per questa famiglia», ha confermato Antonio Cristoforetti, presidente della fondazione dedicata alla memoria di Andrea, il giovane di 27 anninel 2023 dall’orsa Jj4.Nel tardo pomeriggio di ieri,, da tempo impegnato nella tutela dei cittadini della valle, è rimasto coinvolto in un gravelungo la statale 42, all’interno della galleria “Rovine”, trae Magras. L’auto su cui viaggiava, una Opel, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura guidata da un uomo di 72 anni, trasportato in ospedale a Cles in condizioni non gravi. L’impatto è stato violentissimo:è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo diversi metri più avanti.