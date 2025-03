Liberoquotidiano.it - Mail, gare e ospiti: la "euro-piazza" del Pd a Roma? Cosa non torna in Campidoglio: Gualtieri spalle al muro

«Diciamo» pronunciato mille volte, ma nemmeno una volta è sfuggita la parola «spieghiamo». L'audizione del capo della segreteria del sindaco di, il potente Albino Ruberti, in commissione trasparenza – convocata dal presidente Federico Rocca (Fdi) – è servita a volare alto. Ma tra le nuvole. Perché i dubbi non sono stati fugati sulle spese delper la manifestazione “peista” e contro il governo di sabato 15 marzo. Si sa solo qualin più e che aggrava il contesto su cui dovrà indala Corte dei Conti dopo l'esposto del leghista Santori e degli altri che sono stati annunciati. Anzitutto, mistero sugli scrocconi. Ovvero gli ignotia cui sono stati offerti viaggio e alloggio. Chi sono? Oggi non ve lo diciamo, lunedì forse. Ma se non sono nomi noti, magari qualche tecnico musicale, anon esistevano figure simili? La cifra spesa risulta più grande, 340mila, ma se la cavano con l'Iva.