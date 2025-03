Quotidiano.net - Maggioranza a nervi tesi

Non è di certo Scherzi a parte, come si schermisce dalle polemiche Matteo Salvini. Quando un vicepremier si organizza un rendez-vous col vicepresidente degli Stati Uniti JB Vance nello stesso momento in cui la presidente del Consiglio di centrodestra Giorgia Meloni sta cercando di rinnovare le promesse di affinità non proprio integrale col presidente Donald Trump, si potrebbe quasi chiamare un dispetto, se non peggio. Tanto è vero che l’altro vicepremier Antonio Tajani ha risposto per le rime che la politica estera è cosa che attiene a lui e alla premier. Che non a caso ha deciso di essere al summit dei ’volenterosi’ giovedì a Parigi. L’attivismo del leader del Carroccio è stato interpretato dagli alleati come l’offensiva politica che in effetti è. Salvini è alla vigilia del congresso leghista da cui si aspetta una nuova investitura.