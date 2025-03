Secoloditalia.it - Mafia nigeriana, sei arresti tra Italia e Islanda: il coraggio di una ragazza smaschera l’orrore

Venerdì scorso, sei cittadini nigeriani residenti a Roma, Brescia e insono stati sottoposti a misura cautelare dal Gip, a seguito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antidi Roma. I reati contestati sono: tratta di esseri umani, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona, estorsione, procurato aborto e associazione a delinquere di stampo mafioso.La struttura dellae il traffico di esseri umaniL’associazione criminale farebbe parte di uno dei cosiddetti cults, i clan in cui è strutturata la, da anni radicata sul territoriono e internazionale, con le proprie origini in Nigeria.La prostituzione rappresenta uno dei principali business di questi gruppi. Ragazze giovanissime – vere e proprie bambine – vengono adescate dalle maman, o madame, spesso ex prostitute ormai anziane, che le soggiogano attraverso riti magici juju, piegandole psicologicamente alla propria volontà.