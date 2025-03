Sport.periodicodaily.com - Macedonia del Nord-Galles: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la seconda giornata del gruppo J di qualificazione ai Mondiali 2026. I padroni di casa vogliono sfruttare il fattore casalingo per bloccare i britannici già in rampa di lancio.delsi giocherà martedì 25 marzo 2025 alle ore 20.45 presso la National Arena Todor Projeski.DEL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno esordito bene battendo il Liechstein ed ora vogliono togliersi lo sfizio di fermare i britannici, alimentando il sogno Mondiale. Non va dimenticato che la Nazionale di Milevski è reduce dalla promozione in Lega B di Nations League.I britannici hanno iniziato la loro marcia di avvicinamento al Mondiale rifilato tre reti al Kazakistan, ed ora vogliono ripetersi portando bia l’intera posta dalla trasferta in