Ilfattoquotidiano.it - Ma quale Formula 1 femminile: la F1 Academy è un’illusione. “Strumento di pinkwashing utile a chi lo organizza”

A Shangai è partita la terza stagione della F1, la categoria tuttanata sulle ceneri della W Series, finita in bancarotta proprio dopo tre anni. Un rischio che la F1non corre, grazie sia al proprio background – alle spalle c’è Liberty Media, mentre la W Series aveva una gestione del tutto indipendente dalla FIA – e a una serie di aggiustamenti tra il primo e il secondo anno (punti per la superlicenza, livree legate alle scuderie di F1, nuovi contratti tv) che hanno generato un indotto considerevole, attirando numerosi sponsor di livello quali Tommy Hilfiger, Puma, American Express, Charlotte Tilbury, tutti titolari di una propria monoposto. Una storia di successo proseguita con i numeri snocciolati dalla presidentessa Susie Wolff, ultima pilota a prendere parte a un weekend ufficiale in F1 (nel 2014 corse le libere con una Williams FW36), che ha parlato di un incremento di circa il 400% a livello di iscrizioni femminili nei campionati di kart solo nel 2024, e più in generale di un rinnovato interessea ogni livello del motorsport (si pensi anche alla prima ingenera di pista nella storia della F1, Laura Müller in Haas per Esteban Ocon).