Ilrestodelcarlino.it - Ma i sindacati lanciano l’allarme:: "Organici carenti, estate difficile"

Oltre gli annunci, sono tanti ancora i problemi di cui soffre la sanità fermana, lo sottolinea Giuseppe Donati, segretario Cisl Fp, che spiega come la situazione del personale sanitario diventerà addirittura drammatica in vista dei mesi estivi, quando si dovranno garantire le ferie: "Intanto nessuna rassicurazione arriva da parte della Direzione sui rinnovi dei contratti a tempo determinato in scadenza nei prossimi mesi proprio a ridosso delle ferie estive e soprattutto le pochissime nuove assunzioni a tempo indeterminato, decise recentemente tanto sbandierate, non andranno ad aumentare numericamente infermieri, OSS o altre figure perché in gran parte riguardano dipendenti già in servizio a tempo determinato". Dal report consegnato dall’Ufficio del Personale alla CISL FP su le ore eccedenti lavorate dagli operatori e delle ferie maturate e non godute dal personale, la fotografia che appare è "di un’azienda che non vuole fare i conti con la vera e più grave emergenza della Sanità fermana cioè la carenza drammatica del personale.