Ilrestodelcarlino.it - Luzzara, assalto al bancomat: lo fanno esplodere in pieno centro

(Reggio Emilia), 23 marzo 2025 –fallito, la scorsa notte, aldella Banca popolare dell’Emilia Romagna. La filiale di, in via Filippini, instorico, è stata presa di mira dai malviventi che hanno fattola cassa continua affacciata sulla strada, utilizzando il classico sistema del manufatto a “marmotta” innescato da un contatto elettrico. Al momento del boato è scattato inevitabilmente l’allarme, con la mobilitazione dei carabinieri. E’ accaduto poco dopo l’una, destando anche preoccupazione tra i cittadini residenti in zona, che hanno udito lo scoppio. I ladri sono poi fuggiti. Ma secondo i primi accertamenti, sembra che non siano riusciti a portare via del denaro. Forse il contenitore blindato ha tenuto, senza permettere ai malviventi di accedere ai soldi del