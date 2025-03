Forlitoday.it - L'Unità cinofila di Forlì organizza tre giorni di addestramento per cani e conduttori volontari

Leggi su Forlitoday.it

A circa un anno dall’inaugurazione del campo didi San Martino in Strada in via Martin Luther King, l'associazione “Cinofile da Soccorso – Ucs- Odv”una prova d’esame, d’intesa con l’ente nazionale della cinofilia italiana che invierà un giudice esperto, per.