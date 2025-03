Ilfattoquotidiano.it - “Lui no perché è pregiudicato per omicidio”. Tony Effe risponde: “Se non entra, vi ammazziamo tutti”. Le carte dell’inchiesta per rissa in discoteca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, reduce dal Festival di Sanremo 2025, è stato indagato peraggravata assieme ad altre 7 persone dopo una lite in unadi Porto Cervo nell’agosto 2023. Con lui, un ultrà della Lazio, un pugile e altri due amici.Come si legge dalle, riportate da Il Corriere della Sera, “soltanto 5 sono stati identificati: Nicolo? Rapisarda (33 anni, nome all’anagrafe del cantante, segnalato per reati contro la persona, recidivo), definito il ‘personaggio pubblico promotore della lite’, Morgan Leonardo Moricca, 30, milanese, Gabriele Ritano, 34 di Olbia (per stupefacenti) e i romani Ermes Paolantonio, 33 anni (per stupefacenti), e Christian Perozzi, 34”.Ma la megaal Sanctuary, popolaredella Costa Smeralda, come è nata? Dal fatto che a Perozzi e? stato vietato dire: “Nella sua fedina penale figura anche una condanna per