Iltempo.it - L'Ucraina, Trump e la "mucca rossa" nel corridoio. Cerno: l'Europa scelga cosa vuole essere

Mentre iniziano i negoziati per una pace tra Russia egrazie all'impulso degli Stati Uniti la Cina valuta l'adesione al gruppo dei "volenterosi": e l'? Se ne parla a 4 di sera, su Rete 4 domenica 23 marzo, con il direttore de Il Tempo, Tommaso, che inizia con una citazione a sorpresa, quella di una frase celebre di Pierluigi Bersani: "Lanon è più in. Noi abbiamo parlato per tre anni di questa guerra come se la Cina non ci fosse. Poi ogni tanto Putin andava in Cina, c'erano rapporti tra Putin e la Cina. Poiha cominciato a parlare della Cina a suo modo E ha cominciato a dire cose che a noi europei, che siamo sicuramente la democrazia più composta, più evoluta, più elegante, ma anche più vecchia, più in qualche modo sgangherata da rimettere in piedi, pensavamo folli".