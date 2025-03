Thesocialpost.it - “L’Ucraina è un falso paese”, l’assurda intervista dell’inviato di Trump Witkoff

Leggi su Thesocialpost.it

L’di Steve, il palazzinaro vicino a Donald, rilasciata al giornalista conservatore Tucker Carlson, ha scatenato un’ondata di reazioni a livello internazionale, in particolare tra Ucraina, Regno Unito e Unione Europea., che è stato il negoziatore personale di, ha espresso opinioni provocatorie, alcune delle quali in aperto contrasto con la narrativa occidentale sulla guerra in Ucraina.“Putin super intelligente”Durante la suaha descritto il presidente russo Vladimir Putin come “super intelligente” e ha affermato che, nonostante le sue azioni, non considera Putin una “cattiva persona“. L’emissario americano ha anche raccontato di un incontro a Mosca, durante il quale il presidente russo gli avrebbe fatto un regalo speciale: un ritratto di, commissionato personalmente da Putin.