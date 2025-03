Quotidiano.net - L’Ucraina disvela la frammentazione dem

Firenze, 23 marzo 2025 – Arriva sempre in politica il momento delmento. Dopo due anni di pace più o meno forzata nel Pd sembra che il centrosinistra sia arrivato al suo punto di svolta. D’altronde come si fa a non dire niente di fronte all’enormità di quello che ancora succede in Ucraina? Come si fa a non prendere seriamente in considerazione le minacce di Vladimir Putin all’ordine mondiale? Per non parlare delle minacce di Donald Trump, che sta ridisegnando le relazioni internazionali. Bisogna avere davvero grande spirito atlantista di questi tempi per distinguere l’amministrazione Trump dagli Stati Uniti in quanto tali. Il voto dei giorni scorsi all’Europarlamento sul piano di riarmo dell’Unione Europea - non piace il nome? Lo si cambi, ma la sostanza resterà identica: qui c’è da difendersi - già rappresenta un punto di svolta.