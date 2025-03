Panorama.it - Lucio Corsi: «All’Eurovision porterò l’armonica, senza fuochi d’artificio»

Se il pubblico generalista lo ha scoperto solo durante l’ultimo Festival di Sanremo,non è certo una novità per chi bazzica il mondo della musica indie, frequentato da oltre un decennio, in cui già aveva messo in mostra il suo talento onirico e surreale. Il cantautore toscano, che dal 13 al 17 maggio rappresenterà l’ItaliaSong Contest di Basilea, è riuscito a portare se stesso alla kermesse canorasnaturarsi e farsi cannibalizzare dal carrozzone festivaliero. Il brano Volevo essere un duro (vincitore del premio della Critica "Mia Martini”), tra cantautorato italiano e glam rock anni Settanta, ricco di poesia e di ottima musica, gli ha fatto conquistare il secondo posto, davanti a cantanti con milioni di streaming e decine di dischi di platino. La canzone dà il titolo anche al suo quarto album in studio.