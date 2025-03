Bergamonews.it - Luci a led a Treviglio, lavori al 90%: “Illuminazione di ultima generazione, aumentiamo il risparmio energetico”

. Si avvicinano alla conclusione iper installarea led nelle strade e nelle piazze di.Le operazioni di sostituzione dei punti luce della città – in tutto 5.254 su 6.525 punti luminosi – sono iniziati nel luglio del 2024 e termineranno a maggio. L’investimento dell’amministrazione, che ha firmato un contratto con Enel Sole, è di 3 milioni di euro e comprende anche investimenti per la sostituzione di alcuni pali e il potenziamento dei punti luce in alcune aree della città.Ad oggi gli interventi di sostituzione sono ormai oltre il 90% (4.821 lampioni) e stanno rispettando il cronoprogramma: riguardano, vie, circonvallazioni e anche attraversamenti pedonali dove sono previsti 83 nuovi punti luce. Di questi, 47 sono già stati realizzati.“Con il contratto – spiega l’assessore alla Qualità della città Basilio Mangano – siamo riusciti ad ottenere una nuovacon led di, un maggior, più sicurezza per i cittadini e abbiamo diminuito drasticamente le manutenzioni”.