Lucarelli ha querelato Corona 8 volte in un anno, l'avvocata: "Temo per la sua incolumità"

SelvaggiahaFabrizionell’ultimoperché terrebbe per la sua. A parlare è stata Barbara Indovina, avvocata della giornalista, al Corriere. “per l’della mia assistita, riceve minacce di morte quotidiane, l’ultima ieri, da parte di soggetti che si trincerano dietro l’anonimato dei social. Quest’ondata di odio nasce da un clima che si basa su notizie false, diffuse da soggetti con un enorme seguito, che mettono in discussione il lavoro della magistratura italiana, volontariamente portate in auge per colpirla“.La prima denuncia cheha fatto arisale a gennaio del 2024: “Per diffamazione.aveva iniziato ad apostrofarla con parole irripetibili. Da allora, in poco più di un, Selvaggia ha ricevuto centinaia di messaggi da persone (spesso giovanissimi) che la apostrofano con quelle stesse parole attraverso messaggi, video tra le risate, in tutti i canali social: postare il dileggio è diventato lecito, questi contenuti di odio sono diventati virali.