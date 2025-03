Ilgiorno.it - Ltc Group, spinta agli investimenti: “Nuovi stabilimenti per la crescita”

Leggi su Ilgiorno.it

Legnano (Milano). 23 marzo 2025 – Negli ultimi anni, il settore dell’energia ha registrato unaesponenziale e le aziende produttrici di componenti strategici si stanno adattando a questa domanda in continua evoluzione. Una di queste, la Ltc, leader globale nella produzione di nuclei magnetici per trasformatori e reattori, ha annunciato un importante investimento per ampliare ulteriormente la propria capacità produttiva presente sul territorio legnanese, tra Legnano e San Giorgio. Sono in corso i lavori per la realizzazione del suo settimo stabilimento, sempre a Legnano, che sarà operativo dal primo settembre. Si tratta di un impianto di 8mila metri quadrati che permetterà di produrre ulteriori 10mila tonnellate di nuclei magnetici all’anno. Attualmente Ltcimpiega oltre mille persone e produce circa 12mila tonnellate di materiale al mese.