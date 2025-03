Spazionapoli.it - Lotta scudetto, guai in casa Inter: Inzaghi in ansia

Leggi su Spazionapoli.it

Per l’di Simonebisogna segnalare delle notizie molto importanti. Il campionato è fermo per lasciare spazio agli impegni delle nazionali, ma nell’ultimo turno è capitato qualcosa di davvero importante. Il Napoli ha pareggiato solamente contro il Venezia, permettendo così all’di Simonedi allungare in classifica.La ‘Beneamata’, grazie al successo ottenuto nello scontro diretto contro l’Atalanta, ha infatti adesso tre punti di vantaggio sul Napoli. Tuttavia, di fatto, innerazzurra bisogna registrare delle brutte notizie per Simone, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries non dovrebbero farcela per l’Udinese: buone speranze per Marcus ThuramIn giornata, infatti, sono tornati dalle loro nazionali i vari Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Denzel Dumfries.