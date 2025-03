Oasport.it - Lorenzo Musetti, punto stellare contro Auger-Aliassime a Miami

Leggi su Oasport.it

Nella fase iniziale del secondo set del match di terzo turno trae Felix, in quel di, il toscano ha mostrato un’altra delle ragioni per cui il concetto di mano si applica perfettamente al suo io tennistico.Situazione di 4-6 2-1 40 pari,al servizio. Unmolto veloce, con il canadese a rete che però non chiude il primo smash; dopo un breve scambio tra due zone ben diverse di campo, il nativo di Montreal gioca la volée di dritto pensando sia definitiva.Non ha però fatto i conti con la corsa di, che arriva sulla palla diretta verso destra e aggancia un passante disperato in corsa con il dritto, che però si trasforma in un incrociato vincente. E strappa tanti, tantissimi applausi al pubblico del campo intitolato a Butch Buchholz, che del torneo difu fondatore (al tempo di Crandon Park).